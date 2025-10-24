CCOO pide mejoras salariales ante los datos del paro porque tener un trabajo en Baleares "no sale a cuenta"

Archivo - Agricultor con parte de la uva recogida en la vendimia. - VI DE LA TERRA MALLORCA - Archivo

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destacado que con las cifras récord de parados y aumento de la población activa reflejadas en la Encuesta de Población Activa (EPA), "no hay excusas" para no abordar una subida de sueldos porque tener un trabajo en Baleares "no trae cuenta".

Estas son algunas de las conclusiones que ha extraído la organización sindical de la EPA del tercer trimestre, ya que ha considerado que los datos publicados este viernes son "muy buenos" fruto de la "buena temporada turística".

En un comunicado, han apuntado que esta "bonanza" es "real" para las empresas que "mejoran sus beneficios" mientras el resto de la población, la clase trabajadora, "vive asfixiada y en unas condiciones de vida cada día más precarias".

"El elevado precio de la cesta de la compra y el inalcanzable precio de la vivienda, junto con la masificación turística y con unos servicios públicos saturados, hacen que trabajar en Baleares no trae cuenta", han subrayado.

Por otro lado, CCOO ha afirmado que esta temporada han vuelto a ver cargas de trabajo que "enferman", jornadas "excesivas" con horas extras "no pagadas" y todo esto por unos sueldos que "no sirven para llegar a final de mes".

Ante esta situación, han alegado que "no es extraño" que cada vez haya más personas que se sientan "expulsadas de su tierra" y decidan ir a trabajar fuera del archipiélago.

"Es imprescindible que se rompa este círculo vicioso que perjudica a todo el mundo. La clave para hacerlo es que las empresas centren sus esfuerzos al ofrecer puestos de trabajo de calidad, con salarios adecuados a los precios de las islas y que reconozcan y valoren la cualificación y formación. Solo de esta forma se podrá retener el talento y generar una distribución justa de la riqueza de Baleares", han remarcado.