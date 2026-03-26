CCOO propone transporte público gratuito en Baleares hasta 2027 para paliar la inflación por la guerra en Irán

Archivo - Autobuses de la red TIB. - CAIB - Archivo

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha propuesto al Govern ampliar el transporte público gratuito hasta finales de 2027, entre otras medidas para contener la inflación a raíz de la guerra en Irán.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, en caso de que persista la inflación derivada de la subida de los precios del carburante, el Ejecutivo balear podría ampliar el transporte público gratuito hasta el 31 de diciembre de 2027, como parte de un paquete de medidas en ámbitos como la movilidad, la situación laboral, los precios y la vivienda.

El sindicato ha alertado de que la actual crisis en Oriente Medio puede derivar en un periodo prolongado de inflación en el que los precios aumenten de manera rápida, por lo que considera imprescindible desplegar un paquete de ayudas complementario a las medidas estatales que sea flexible y se adapte a la evolución de los acontecimientos.

De esta forma, plantea incrementar las frecuencias del transporte terrestre, sobre todo durante la temporada alta y más allá del 30 de octubre, con especial atención a las líneas de autobuses interurbanos TIB que conectan zonas costeras.

Además, ha reclamado implantar planes de movilidad sostenible en el ámbito laboral, establecer ayudas directas para el desplazamiento de las personas trabajadoras más vulnerables e impulsar la renovación de la flota de transporte público hacia modelos de cero emisiones.

En el caso de las medidas laborales, plantea ayudas económicas directas a trabajadores, con especial atención a los fijos discontinuos, y garantizar la continuidad de prestaciones o subsidios en situaciones de ERTE. Además, el sindicato considera que no se puede justificar, ni el retraso en el llamamiento, ni el adelanto del final de temporada, por motivos económicos derivados del conflicto.

DECLARAR BALEARES COMO ZONA TENSIONADA

Otra de las medidas que CCOO propone en materia de vivienda es declarar todo el territorio de Baleares como zona tensionada para limitar el precio de los alquileres.

Además, ha instado al Govern a habilitar ayudas específicas para las personas trabajadoras con hipotecas de interés variable, especialmente para las afectadas por el aumento de los tipos.

Por otra parte, ha exigido que se establezcan líneas de ayuda para los sectores del transporte, la pesca, la ganadería y la agricultura, con el objetivo de compensar el encarecimiento previsto de los combustibles.

También ha propuesto la creación de un organismo encargado de hacer el seguimiento y control del aumento de los precios de bienes y servicios.

Por último, ha explicado que las medidas presentadas constituyen una primera propuesta a la que se podrá añadir un segundo paquete según evolucione la crisis.