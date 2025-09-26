CCOO reclama incremento salarial y plus de insularidad en el próximo convenio de seguridad privada

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado, en el marco de la negociación del próximo convenio colectivo de laa seguridad privada, una "amplia subida salarial hasta 1.700 euros de salario base, plus de insularidad, plus de peligrosidad para los servicios críticos, más formación específica, mejoras en prevención de riesgos laborales, ampliación de días de permiso retribuido y subidas salarial en premios por mención honorífica.

La organización sindical ha compartido estas reclamaciones en el transcurso de una reunión con representantes de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), según han informado en un comunicado.

El sindicato también ha propuesto a la patronal la creación de una comisión de seguimiento en las licitaciones y concursos.