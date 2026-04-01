CCOO recrimina al Consell de Mallorca la ausencia de diálogo social antes de anunciar su paquete de medidas anticrisis

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha recriminado al Consell de Mallorca la ausencia de un proceso de diálogo social antes de anunciar su paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

El anuncio lo realizó el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, durante su intervención el martes en la segunda sesión del Debate de Política General.

El paquete de medidas estará dotado con 84 millones de euros, de los cuales nueve millones irán dirigidos a las familias vulnerables, dos millones para familias con niños menores que participen en actividades deportivas y un millón a las cooperativas agrícolas, entre otras partidas.

CCOO Mallorca, en un comunicado, ha considerado necesario que las instituciones públicas actúen con responsabilidad y rapidez ante el impacto del conflicto bélico sobre la económica, los precios y el bienestar de la ciudadanía.

No obstante, ha lamentado la ausencia de un proceso de diálogo social previo al anuncio del paquete de medidas en el que pudiera participar las organizaciones sindicales.

Cualquier paquete de medidas que pretenda constituir un escudo social, ha defendido el sindicato, debe ser fruto del consenso entre las administraciones, los agentes económicos y los representantes de los trabajadores y en ningún caso deben ser diseñadas "de manera unilateral".

En un contexto de crisis internacional, ha ahondado, el diálogo social es una herramienta "fundamental" para garantizar la eficacia de las medidas y asegurar que respondan a las necesidades reales de la clase trabajadora.

La participación social, por ejemplo, hubiera permitido identificar cuáles son los sectores más vulnerables, anticipar los impactos sobre la ocupación o garantizar que las ayudas lleguen a las familias que más lo necesitan.

Entre otras cuestiones, la organización sindical ha exigido que el paquete de medidas incorpore la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, ayudas directas a familias vulnerables, refuerzo de los servicios sociales y públicos, apoyo a los sectores con mayores niveles de precariedad laboral y medidas para contener el impacto sobre los precios de los bienes esenciales.

CCOO ha recordado que hace más de un año que solicitó formalmente al Consell de Mallorca la creación de un foro estable de encuentro entre la administración insular y los agentes sociales más representativos que sirviera como órgano de participación y de consulta, algo que no ha sucedido hasta el momento.

Sin la participación de los representantes de los trabajadores, ha advertido el sindicato, cualquier escudo social corre el riesgo de ser incompleto y de no responder a las necesidades reales.