CCOO se suma al rechazo a la propuesta de Educación para devolver el 2,9% a los docentes de la concertada

Archivo - Imagen de recurso de alumnado en una escuela - FOTOGRAFÍA DE ALBA LAJARÍN - Archivo

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO se ha sumado al rechazo de diferentes sindicatos y patronales a la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades para hacer efectivo el pago del incremento salarial del 2,9% que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de la escuela concertada.

El plan de pago propuesto contempla contempla el pago del 33% durante el primer semestre de 2026, con un desembolso estimado de 4,8 millones de euros, y de otro 33% durante el primer semestre de 2027, con una cantidad similar. El 34% restante, unos cinco millones de euros, se abonará en 2028.

La organización sindical, en un comunicado, ha recriminado que esta propuesta supone que el profesorado de la concertada "no recuperará íntegramente" el 2,9% hasta dentro de tres años mientras que los de la pública ya han percibido el 65% de esta cuantía y el 35% lo verán repercutido en sus nóminas el próximo febrero.

Para CCOO, este planteamiento es "absolutamente insuficiente, injusto y muy ofensivo, ya que consolida una discriminación inaceptable entre trabajadores del mismo sistema educativo".

La representante sindical Pepa Ramis ha considerado que la propuesta del departamento que dirige el conseller Antoni Vera "es un nuevo menosprecio a la concertada y a las cooperativas educativas que confirma que este Govern continúa considerándonos docentes de segunda".

CCOO ha exigido a la Conselleria que le dé a los docentes de la concertada el mismo tratamiento que a los de la pública y que se les abone la subida salarial congelada "en los mimos términos y porcentajes".

Además, el sindicato ha recordado que hace seis meses que pide retomar el trabajo del acuerdo de mejora firmado en 2023 y que de momento "no ha recibido respuesta por parte del conseller ni de la directora general".

"CCOO exige hechos, no más palabras de un conseller que siempre dice que hará pero a la hora de la verdad no hace. Ahora solo tenemos una propuesta decepcionante, ofensiva y una directora general que no escucha las problemáticas del sector", ha sostenido Ramis.