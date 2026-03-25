CCOO traslada a Madrid la necesidad de una nueva torre de control en Menorca

MENORCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha informado este miércoles de la reunión mantenida con el Secretario General de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez Quintanilla, con el fin de trasladar a Madrid la necesidad de construir una nueva torre de control en el aeropuerto de Menorca.

Desde el sindicato han subrayado que la torre actual no cuenta con las dimensiones adecuadas para alojar los lugares de trabajo y los espacios necesarios para alojar las nuevas instalaciones y sistemas técnicos de control.

Durante el encuentro mantenido este martes, CCOO hizo entrega al Secretario General de Transportes Aéreo y Marítimo de un informe donde se hace un análisis de la insuficiente plantilla de Técnicos de Mantenimiento de Sistemas de Navegación Aérea (TSNA), un repaso a la cronología de la construcción, diferentes proyectos anunciados por Aena, de manera pública para construir una nueva torre, y el desarrollo fallido del proyecto de torre remota, que finalmente se ha descartado.

El documento también explica la situación actual y la alta probabilidad de que los actuales sistemas en servicio tengan fallos. También se contemplan las deficiencias de los equipos, que en caso de fallar pueden suponer problemas de operatividad y capacidad del aeropuerto.

"El informe recoge de manera clara la opinión de la sección sindical sobre la complejidad y dificultad técnica de intentar renovar las actuales instalaciones, y los peligros que implica hacerlo en la actual torre de control, por lo que es del todo aconsejable la construcción de una torre de control nueva, tal y como había previsto hace dieciséis años la propia Aena", han subrayado.