Celebran una jornada de sensibilización ambiental y recogida de residuos en el parque natural de Mondragó - CAIB

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del CEIP María del Mar han participado este viernes en una jornada de sensibilización ambiental y recogida de residuos celebrada en el parque natural de Mondragó

Esta iniciativa forma parte del programa ambiental 'Let's Clean up Europa' y se ha desarrollado en espacios naturales protegidos de la Eurorregión Pirineos Mediterránea, que engloba Baleares, Cataluña y Occitania.

Más allá del parque natural de Mondragó, los espacios seleccionados para esta quinta edición del programa han sido el parque natural de Cap de Creus (Girona, Cataluña), con la participación del Centro Escolar Empordà, y el Site de l'Étang de l'Or (Hérault, Occitania), con los colegios Philippe Lamour y l'Étang d'Or.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha considerado que iniciativas como esta "son una herramienta fundamental para la conservación del patrimonio natural y para fomentar la sensibilización ambiental entre las nuevas generaciones"

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, además de la recogida de residuos la jornada ha incluido talleres pedagógicos sobre la gestión de plásticos y residuos marinos y una reunión virtual para analizar y compartir los resultados y las buenas prácticas entre las clases participantes.

En la jornada de este año han participado un total de 27 alumnos y cuatro profesores del CEIP Santa María del Mar, así como personal del Parque Natural de Mondragó, agentes de Medio Ambiente, miembros del Servicio de Calidad y Educación Ambiental, del Servicio de Acción Exterior y Unión Europea, y de la Asamblea Eurorregional de Jóvenes.