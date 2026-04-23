El cementerio de Palma incorpora un nuevo espacio de duelo perinatal

El nuevo espacio de duelo perinatal del cementerio de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Palma ha incorporado un nuevo espacio de duelo perinatal que garantizará a las familias un lugar de intimidad, recuerdo y homenaje.

La actuación, presentada este jueves la presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), la regidora Belén Soto, ha contado con un presupuesto de 30.277 euros.

El espacio, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, destinado a un memorial de cenizas y está situado junto a la zona de los naranjos del cementerio de Son Valentí.

Está diferenciado del resto del cementerio, integrado en el entorno paisajístico y diseñado para dar respuesta a las necesidades emocionales asociadas al duelo perinatal.

Cuenta, además, con una zona de descanso con sombra y bancos y un memorial destinado a la inhumación de cenizas; una estela donde las familias pueden colocar placas con nombres o mensajes de recuerdo; una celosía concebida para acoger pequeños gestos, objetos o símbolos; y un monolito de mármol blanco que busca aportar "identoidad y sentido".

"Es un lugar concebido desde el respeto, la sensibilidad y la necesidad de acompañar a las familias que han vivido una pérdida gestacional, perinatal o neonatal", ha señalado Soto, quien ha considerado que se trata de "un entorno íntimo donde los seres queridos puedan recordar y rendir homenaje".

La regidora ha agradecido la colaboración de la asociación Estels del Cel y del área de Humanización del IbSalut, "cuya implicación ha sido fundamental para que el proyecto responda a las necesidades reales de las familias".

La fundadora de Estels del Cel, Iria Sanz, ha celebrado que las familias puedan contar a partir de ahora con "un lugar en el que conectar con sus bebés".