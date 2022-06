Un centenar de cargos, dirigentes y militantes de MÉS escenifican su apoyo a Truyol en una concentración frente a Cort

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas entre cargos, dirigentes, militantes y simpatizantes de MÉS per Mallorca y MÉS per Palma han escenificado este jueves su apoyo a la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, en una concentración a las puertas del Ayuntamiento.

Convocados tras una pancarta en la que se leía 'Per davant la valentia', la edil ha recibido muestras de cariño de militantes y simpatizantes, así como de líderes y cargos de la formación como el coordinador, Lluís Apesteguia; el conseller insular y candidato al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, o varios diputados y regidores.

Tras varios minutos de aplausos, Truyol se ha dirigido a las personas que han participado en la concentración, a quienes ha agradecido las muestras de apoyo recibidas en los últimos días y ha recordado que la próxima legislatura seguirán poniendo en marcha políticas en favor de la protección del medioambiente.

En declaraciones a los medios, la regidora ha asegurado que ha recibido "muy emocionada" el apoyo de los compañeros del partido y la militancia.

Truyol ha reiterado que "nadie entiende" la acusación de la Fiscalía por lo que "seguirá trabajando para reducir los vertidos y mejorar la ciudad con políticas valientes, le pese a quien le pese".

En este sentido, ha lamentado el "afán político y oportunista" de la denuncia, presentada por alguien "a quien molestan las políticas de MÉS".

En la misma línea, el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia se ha referido al "claro origen político" de una denuncia presentada por personas que "están en contra de las medidas proteccionistas que encabezan MÉS per Mallorca y MÉS per Palma y que ha desembocado en una petición de cuatro años de prisión que es, a su juicio, "un despropósito".

Apesteguia ha reiterado el apoyo a la regidora y el orgullo que siente de tenerla como compañera. Fue ella, ha añadido, quien a pesar de que se sabía que los vertidos se estaban produciendo desde hace dos décadas "afrontó el problema para tratar de solucionarlo".