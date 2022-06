Truyol afirma que la próxima legislatura "estará donde le pongan los ciudadanos"

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha insistido este jueves en que no dimitirá tras la acusación de la Fiscalía y que seguirá concurriendo a la alcaldía con MÉS per Palma. "La próxima legislatura estaré donde me pongan los ciudadanos", ha afirmado en declaraciones a los medios.

La edil ha reiterado su sorpresa por las acusaciones de la Fiscalía, que pide para ella cuatro años de prisión por delito medioambiental, después de que "la documentación avala todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años".

Truyol ha insistido en que la oposición "sabe perfectamente" que con ella al frente de Emaya en la anterior legislatura se hizo un "trabajo ingente" para revertir los vertidos, situación que, ha añadido, no se soluciona de un día para otro.

"Ahora estamos recogiendo los frutos del trabajo de los últimos años con proyectos que están en ejecución o acabándose de redactar, como la depuradora del Coll d'en Rabassa", ha apuntado.

La regidora ha lamentado, por otra parte, que "la derecha esté utilizando el caso de manera partidista". En este sentido ha resaltado la "paradoja" que no se haya actuado contra cargos anteriores del PP o de Unió Mallorquina.

Truyol ha reiterado que en ningún momento ha pensado en dimitir porque tiene "la conciencia tranquila" de haber actuado desde la ética política, el respeto al medioambiente y desde los postulados ecologistas de su partido.

La edil ha agradecido las muestras de apoyo recibidas, entre ellas la de la presidenta del Govern, Francina Armengol, una prueba más de lo injusto de la situación y que dan más fuerza para afrontar el proceso.