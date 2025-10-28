Un centenar de personas asisten a la inauguración de la exposición sobre la relación de Miró y la Galeria Pelaires

Acto de inauguración de la exposición 'Joan Miró i el despertar de l’art contemporani a Mallorca. Miró i Pelaires 1969-1983'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este martes la exposición 'Joan Miró i el despertar de l'art contemporani a Mallorca. Miró i Pelaires 1969-1983', con la asistencia de un centenar de personas.

Esta muestra se podrá ver en el Museu de Mallorca y está enmarcada en el proyecto 'Paysage Miró', según ha indicado la institución insular en una nota de prensa.

La muestra cuenta con la colaboración indispensable de la Galeria Pelaires y el comisariado de Magdalena Aguiló Victory, curadora independiente y exdirectora de la Fundació Miró Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado el papel de Miró en la proyección internacional del arte contemporáneo mallorquín, al apuntar que este martes "no sólo se inaugura una exposición", sino que se "celebra el vínculo profundo de un artista universal con Mallorca".

"Un artista que creyó en esta tierra, que apostó por el talento local y que abrió las puertas de la vanguardia, ya que esta muestra es un homenaje a su generosidad y a su compromiso con la cultura de la isla", ha defendido.

Los asistentes han podido descubrir la serie gráfica 'Mallorca', editada en 1973, considerada una de las mejores del artista y de la que existen pocas colecciones completas en el mundo. También han podido disfrutar de obras originales como aguadas, litografías, serigrafías y dibujos, además de documentación histórica, carteles y catálogos.

La comisaria de la exposición ha explicado que la muestra recoge 14 años de complicidad entre Joan Miró, la Sala Pelaires y Mallorca, desde su inauguración en 1969 hasta la muerte del artista en 1983. Durante este período, Miró estableció un profundo vínculo con la isla y con el galerista Pep Pinya, al convertir la galería en un "referente de la vanguardia artística y cultural".

La muestra se enmarca dentro del Año Miró, impulsado por el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, y representa una mirada arraigada al territorio y al compromiso del pintor con la cultura contemporánea mallorquina.