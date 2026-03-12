Un centenar de policías locales y otras autoridades participan en una formación sobre la ley de bienestar animal

Una de las sesiones de las VIII Jornadas de Bienestar Animal de Mallorca. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

Un centenar de policías locales y autoridades procedentes de distintos ayuntamientos de Baleares han asistido este jueves a las VIII Jornadas de Bienestar Animal en Mallorca, en las que se ha impartido una formación sobre la ley de bienestar animal,

Se trata de unas sesiones informativas organizadas por el Govern a través del Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib) para dar respuesta a las peticiones de asesoramiento e información sobre esta materia por parte de los distintos ayuntamientos, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Las jornadas cuentan con la colaboración de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y también de la Fundación Natura Parc, entidad de referencia que, además, ha acogido las jornadas.

Las jornadas han comenzado este jueves con la presentación y bienvenida por parte del director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, acompañado por el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, el presidente de la Fundación Natura Parc, Toni Mas, el alcalde de Santa Eugènia, José Luis Urraca, y el jefe de sección del Ispib, José Manuel Amorós.

La nueva ley de bienestar animal y la reforma del Código Penal de 2025 es uno de los grandes temas que se han tratado y han centrado la primera ponencia, que ha corrido a cargo del etólogo Tomàs Camps, quien ha hablado sobre aspectos prácticos del bienestar animal y su relación con la nueva ley, al hacer especial hincapié en la agresividad canina en la sociedad actual.

A continuación, el jefe de servicio de Sanidad y Bienestar Animal, José Francisco Rigo, ha aportado actualizaciones y novedades de la normativa vigente de protección de los animales. La primera sesión ha finalizado con la intervención de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Catalina Martorell, para hablar sobre los aspectos prácticos de los procedimientos judiciales por delitos de maltrato animal.

La jornada del viernes comenzará con la sesión teórico-práctica del oficial de la Policía Local de Bunyola, Joan Oliver, sobre cómo actuar policialmente ante un ataque de perro, de acuerdo con la reforma del Código Penal y el maltrato animal.

La jornada se completará con una ponencia sobre delitos de maltrato animal por parte del catedrático de Derecho Penal de la UIB, Eduardo Ramón, la exposición de casos prácticos por parte de la veterinaria Aina Estarellas, el repaso de las actuaciones realizadas durante 2025 por la Fundación Natura Parc, y finalizará con una mesa redonda.