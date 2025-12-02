La central de Alcanada estará descarbonizada en 2028

La directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bàrbara Barceló, en el Parlament - PARLAMENT

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bàrbara Barceló, ha afirmado que "seguramente" la antigua central térmica de Alcanada estará descarbonizada en 2028.

Así lo ha señalado la directora general este martes en una comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos solicitada por el PSIB para explicar la situación actual de la tramitación de los proyectos estratégicos, así como del grado de ejecución de los proyectos financiados, total o parcialmente, mediante el Fondo de Transición Justa.

Según ha expuesto Barceló, el proyecto de descontaminación de la central de Alcanada, financiado con fondos europeos del Fondo de Transición Justa, "avanza satisfactoriamente". "Sabemos que están en plazo y nos han confirmado que antes de 2029, seguramente en 2028, estará descarbonizado", ha dicho.

La directora general ha comenzado su intervención subrayando que si se hubiera convalidado el decreto ley de proyectos estratégicos se contaría con una única regulación autonómica sobre proyectos estratégicas.

Según ha explicado, el plan estratégico hasta 2030 que se encontró el Govern a principio de la legislatura identificaba proyectos que no tenían financiación asegurada y, además, algunos fondos terminaban en 2023 y 2026, de modo que el plan quedaba "sin efecto y función" en junio del año que viene.

Así, se realizó una revisión y análisis completo y se aprobó el Marco Estratégico de Inversiones de Baleares 2030.

En relación con los proyectos financiados, total o parcialmente, mediante el Fondo de Transición Justa, Barceló ha considerado que este fondo "nació a traspié" y que ha sido "mucho más complicado". Igualmente, ha afirmado que hay actuaciones y que se han seleccionado más de un 30 por ciento del programa.

Sobre la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), Bareló ha indicado que no está creada porque la contemplaba el decreto ley que no se convalidó.

El socialista Llorenç Pou ha cuestionado las implicaciones en las inversiones estratégicas que tiene la no convalidación del decreto ley de proyectos estratégicos. "Parece que la unidad aceleradora de proyectos no funcionó e hicieron una ley para intentar arreglarlo pero no se ha aprobado", ha apuntado.

De su lado, el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia ha considerado que se podrían crear "amplias mayorías" para tratar de simplificar los trámites administrativos y que el Govern "dejara de hacer urbanismo".

"Si van a impulsar modificaciones normativas para facilitar una ejecución de forma ágil y razonable los proyectos nos encontrarán", le ha dicho.