El CentreBit ofrece un curso en habilidades para afrontar los retosempresariales

Sesión de formación para ejecutivos en el CentreBit Menorca. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

MENORCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha organizado en el CentreBit de Menorca la formación 'Talleres de habilidades ejecutivas', que ha reunido a profesionales, empresarios, emprendedores y personas con responsabilidades de gestión y dirección.

La sesión impartida por el experto en innovación y transformación digital con enfoque humanista Jimmy Pons estaba orientada a personas interesadas en "mejorar sus competencias ejecutivas" y "afrontar los retos del entorno empresarial actual".

A lo largo de las dos sesiones, la primera celebrada este miércoles y la segunda este mismo jueves, los asistentes han trabajado herramientas prácticas para mejorar la concentración y la productividad, gestionar las emociones y el estrés, y reforzar la resiliencia frente a situaciones de incertidumbre y cambio. La formación también ha abordado el 'mindfulness' ejecutivo, la toma de decisiones conscientes y la importancia de la desconexión digital en el ámbito profesional.

Desde el Govern han explicado que el objetivo ha sido dotar a los participantes de recursos para afrontar "con más claridad y capacidad de adaptación los desafíos profesionales", en un contexto marcado por la transformación digital y la evolución constante del entorno empresarial.

En este sentido, han destacado que esta actividad se enmarca en la línea 3 del Plan de Impulso del CentreBit Menorca, orientada a apoyar a las empresas innovadoras y fomentar una comunidad innovadora entre los empresarios menorquines.