El centro de protección de animales domésticos de Eivissa denuncia actos vandálicos y el robo de un perro

EIVISSA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de protección de animales domésticos (Cepad) de Eivissa ha denunciado públicamente este martes el robo de animales y actos vandálicos en sus instalaciones.

En un comunicado, desde el centro han recordado que trabajan en el rescate, cuidado y protección de animales vulnerables y han relatado que el pasado 18 de octubre a primera hora de la tarde, durante la alerta por la dana, el Cepad fue víctima de actos vandálicos y el robo de uno de los perros que se encontraba bajo su cuidado.

Ante la gravedad de lo sucedido, la entidad ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil. El Cepad ha reconocido que estos hechos han causado "tristeza, indignación e impotencia" entre las personas que forman parte de la entidad.

"Resulta especialmente doloroso comprobar que todavía hay personas capaces de actuar precisamente contra quienes intentan ayudar. Los actos vandálicos no sólo afectan a las instalaciones o a los recursos materiales de la fundación, suponen un ataque directo al trabajo de muchas personas. Pero el robo de uno de sus perros representa, además, una situación especialmente preocupante", han insistido.

Desde el Cepad Ibiza han añadido que los hechos no van a frenar su compromiso con los animales.