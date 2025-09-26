PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de Baleares contarán con 207 auxiliares de conversación para potenciar el inglés, francés y alemán, según ha informado este viernes la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Precisamente, la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart, ha dado la bienvenida a los auxiliares de conversación nativos para este curso 2025-2026 durante las jornadas de orientación organizadas por la Conselleria.

El auxiliar de conversación es un colaborador que contribuye a favorecer y mejorar el aprendizaje de los aspectos comunicativos de la lengua extranjera.

En concreto, habrá 159 auxiliares de conversación en Mallorca, 19 en Menorca, 25 en Ibiza y cuatro en Formentera. La gran mayoría imparte inglés, aunque también hay auxiliares de conversación de francés y alemán, reforzando así la diversidad lingüística en los centros educativos.

La Conselleria participa en el Programa de Auxiliares de Conversación dentro del marco de colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, programa dirigido a potenciar la competencia comunicativa en lengua extranjera mediante la provisión de auxiliares de conversación nativos en los centros educativos.

Gracias a este programa, un gran número de centros educativos de Baleares han acogido, a lo largo de los años, auxiliares de conversación con resultados muy positivos y beneficiosos para el alumnado y para el profesorado.