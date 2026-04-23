Cerca de 150 personas participan en las tres jornadas de selección de PalmaActiva esta semana

Jornadas de selección de trabajo en PalmaActiva - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha organizado esta semana tres jornadas de selección de personal para las empresas Globales Hotels, Decathlon y Adalmo en las que han participado cerca de 150 personas.

El objetivo es facilitar el contacto directo entre empresas con necesidades de contratación y personas en búsqueda de empleo, contribuyendo así a los procesos de selección y fomentando la inserción laboral, ha explicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Durante las sesiones, el equipo técnico de PalmaActiva ha apoyado a las empresas en todas las fases del proceso: desde la difusión de las ofertas y la preselección de candidaturas hasta la organización de las entrevistas, que se han realizado en sus instalaciones.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado que estas iniciativas refuerzan "el compromiso municipal con la dinamización del mercado laboral local, facilitando el acceso al empleo y dando respuesta a las necesidades de contratación de las empresas".

Asimismo, el próximo lunes, 27 de abril, se llevará a cabo una nueva jornada de selección para la empresa Swissport, que busca conductores de aeropuerto y agentes de rampa.