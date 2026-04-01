Cerca de 300 gimnastas participarán este fin de semana en el Trofeu Ciutat de Palma de Gimnasia Rítmica

Acto de presentación de la 2ª edición del Trofeu Ciutat de Palma de Gimnasia Rítmica. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Municipal Germans Escalas acogerá este fin de semana la segunda edición del Trofeu Ciutat de Palma de Gimnasia Rítmica, en el que se medirán alrededor de 300 gimnastas de 17 clubes distintos, cien más que en la primera edición.

La competición, con entrada gratuita, se celebrará este viernes de 10.00 a 13.30 horas y el sábado de 09.00 a 14.00 horas. El evento reunirá a cerca de 300 gimnastas procedentes de 17 clubes, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Durante la jornada del viernes está prevista la presencia de la gimnasta Polina Berezina, medallista internacional y exintegrante de la selección española.

El trofeo está organizado por el Club Deportivo Rítmico con el objetivo de impulsar esta modalidad deportiva y fomentar su práctica. La competición estará abierta al público y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, a través del Instituto Municipal del Deporte (IME).

La presentación oficial del evento ha tenido lugar este miércoles en el vestíbulo de Cort y ha contado con la asistencia del director general de Deportes del Consistorio, David Salom, la presidenta del Club Deportivo Rítmico, Carlota Boix, y varias deportistas del club.