Cerca de 3.500 jubilados de Mallorca pasarán por Lluc estos días con motivo del encuentro anual de sus asociaciones

Inicio de la jornada anual del encuentro de la Federación de Asociaciones de Pensionistas, Jubilados y Personas Mayores de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 3.500 personas mayores de Mallorca participarán en los próximos días en el encuentro anual de la Federación de Asociaciones de Pensionistas, Jubilados y Personas Mayores de Mallorca, que agrupa a 58 entidades y se celebrará en el santurario de Lluc.

Durante tres días, el complejo religioso se convierte en punto de encuentro para centenares de personas mayores que comparten una jornada de convivencia, tradición y reencuentro con asociaciones llegadas de distintos municipios de Mallorca, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Para facilitar la asistencia de las entidades participantes, el Consell de Mallorca ha vuelto a colaborar con la organización facilitando el servicio de transporte gratuito hasta Lluc, con el objetivo de favorecer la participación de todas las asociaciones.

La jornada incluye la tradicional celebración religiosa en el santuario, así como diferentes momentos de convivencia entre las entidades participantes y una comida de hermandad.

Este miércoles han participado las asociaciones de Badia Gran, Gent Majors de s'Horta, Es Carritxó, Portocolom, Búger, Punta Amer sa Coma, Residència Vilafranca, Montuïri, Esporles, Biniali, Selva, Caimari, Biniamar i Moscari, Colonya-Pollença, Port de Sóller, Port d'Alcúdia, Llar de Padrins d'Inca y Sóller.

Este jueves asistirán las asociaciones de Valldemossa, Huialfàs sa Pobla, Palmanyola, Santanyí, UDP sa Pobla, Lloret, Consell, Santa Maria del Camí, Santa Maria del Mar Cala d'Or, Fornalutx, Tercera Edat Binissalem, Centre Cívic, Ses Salines, Calvià, Estellencs, Hero Santa Margalida, Jubilats i Tercera Edat Santa Margalida, Cala Millor, Santa Eugènia y Son Macià.

Los encuentros concluirán el viernes con la participación de las asociaciones Amics de la Tercera Edat de Lloseta, Gent Gran de Lloseta, Alqueria Blanca, Mancor de la Vall, Sant Joan, Llubí, Porreres, Sencelles, Costitx, Verge Bonany Petra, Ariany, Cas Concos, es Llombards, Cala Llombards, Muro, Ni Verd ni Madur, Sineu, Maria de la Salut, Porto Cristo, Can Picafort, Son Servera y es Galatzó.

Galmés ha destacado el "papel esencial" que tienen las asociaciones de personas mayores a la hora de mantener vivos los espacios de convivencia en los pueblos y de ofrecer actividades que "ayudan a muchas personas a seguir activas y conectadas con la comunidad". En este sentido, ha asegurado que los encuentros de Lluc reflejan "la energía, la implicación y las ganas de participar de las personas mayores de Mallorca".

Asimismo, Galmés ha reafirmado el compromiso del Consell de Mallorca de apoyar iniciativas que "promuevan un envejecimiento activo, la compañía, el bienestar emocional y las oportunidades de relación social para las personas mayores de toda la isla".

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también ha acudido al evento donde ha agradecido la labor de los mayores de Mallorca, una generación de la que ha destacado que "nadie le regaló nada".

Por eso, ha indicado que las administraciones deben "devolverles" lo que han hecho por Baleares con "buenos servicios" y un "ocio de calidad" porque después de "muchos años de trabajo" les toca "disfrutar".

Igualmente, ha puesto en valor algunas de las actuaciones del Govern como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones o la construcción de infraestructuras como el Hospital de Son Dureta y Felanitx.