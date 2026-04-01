Cerca de 400 alumnos asisten a una jornada sobre la inclusión y la superación de barreras a través del deporte

Jornada 'Mirall esportiu' - CAIB

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Inca ha acogido este miércoles la primera jornada del programa 'Mirall esportiu' para reflexionar sobre la inclusión y la superación de barreras a través del deporte, en la que han participado cerca de 400 alumnos.

Según han informado el Govern y el Consell de Mallorca, impulsores de la iniciativa, jóvenes del IES Berenguer de Anoia, IES Inca y la Salle de Inca han asistido al debate, bajo el título 'Inclusión y superación de barreras'.

La jornada ha consistido en una mesa redonda protagonizada por la luchadora Carla Jaume, el paratriatleta Nil Riudavets y la corredora de montaña Bel Calero, y moderada por el paratriatleta y comunicador Álex Sánchez-Palomero.

El objetivo del programa es cercar referentes deportivos a la juventud y generar espacios de diálogo directo entre deportistas y alumnado, fomentando una mirada inclusiva y transformadora de la actividad física.

La presentación del 'Mirall esportiu' ha contado con la asistencia del director general de Deportes del Govern, Joan Toni Ramonell; el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard; y el director insular de Deportes, Toni Prats.

Por su parte, Ramonell ha destacado que el objetivo principal es ofrecer experiencias enriquecedoras a partir de vivencias reales. "Es un reflejo de los valores que el deporte aporta a la vida, y quiere fomentar la participación activa de niños y jóvenes en los debates, dándolos protagonismo", ha apuntado.

Asimismo, el conseller insular de Deportes ha remarcado que "no se trata de exponer resultados deportivos, sino de acercar valores a los jóvenes, invitándolos a reflexionar sobre el esfuerzo, la perseverancia, la cooperación y la superación".

"Los jóvenes interiorizan más rápido los mensajes de refuerzo educativo si les reciben de figuras de referencia", ha subrayado Bestard.

Ambas instituciones han resaltado que la jornada se ha diseñado con un formato próximo y participativo, pensado específicamente para conectar con el perfil adolescente.

El modelo de acto cuenta con tres bloques principales, comenzando por experiencias personales donde los ponentes comparten su recorrido vital y deportivo, incidiendo en las dificultades, los momentos clave y los aprendizajes.

El segundo bloque es una conversación abierta sobre temas como la inclusión, la presión, el fracaso o la compatibilidad entre estudios y deporte; y, en último lugar, un bloque con la participación del alumnado, que puede hacer preguntas a los ponentes.