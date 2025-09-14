Cerca de 5.000 personas completan la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana

Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 5.000 personas de 45 municipios han participado este domingo a la tradicional Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, por primera vez organizada por el Consell de Mallorca.

Miles de caminantes han llegado al santuario, después de una travesía que ha transcurrido sin incidencias, según ha informado la institución insular.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha sido uno de los participantes de la Pujada a Lluc a Peu y el encargado de dar la salida desde Inca, a las 04.00 horas, junto con el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster.

Esta 44º edición de la marcha ha sido organizada por primera vez por el Consell, en el marco de la Diada de Mallorca, con la colaboración de la asociación de Antics Blauets de Lluc y el apoyo de otras instituciones, voluntarios y servicios de emergencias.

La institución insular ha resaltado que la respuesta ciudadana ha sido muy numerosa, con cerca de 5.000 personas que han recorrido el camino hacia Lluc como "expresión de fe, tradición, superación personal o simplemente como una experiencia compartida".

A la llegada al santuario, los peregrinos han sido recibidos con chocolate caliente y las tradicionales 'mides' elaboradas por el taller de Mater, como muestra de acogida y reconocimiento al esfuerzo realizado.

La jornada ha continuado con el acto institucional y religioso de acogida, que ha incluido la bienvenida de la asociación de Antics Blauets de Lluc, la ofrenda de los pueblos con ramos y productos de la tierra, y una eucaristía presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, con el acompañamiento del coro de los Antics Blauets.

En el dispositivo de seguridad y coordinación han participado más de 200 efectivos, entre cuerpos de emergencia, policías locales, servicios sanitarios, protección civil y voluntariado.