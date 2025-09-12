Cerca de 600 docentes de FP de Baleares asisten a jornadas de formación sobre la gestión de las prácticas en empresas

Jornada de formación para los docentes de FP en Inca.
Publicado: viernes, 12 septiembre 2025 16:08

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha organizado esta semana unas jornadas de formación específicas sobre la gestión de la formación en empresa u organismo equiparado (Fempo), en las que han participado casi 600 docentes, coordinadores, tutores o inspectores educativos, entre otros.

La participación ha sido destacada en todas las sedes, con 130 inscritos en Manacor, 86 en Menorca, 130 en Inca, 130 en Palma y 123 en Ibiza, según ha explicado Conselleria en un comunicado.

El objetivo de esta formación ha sido presentar las instrucciones específicas para el curso 2025-2026 y detallar los procedimientos necesarios para garantizar una correcta aplicación de la Fempo, ya implantada en todos los grados y cursos de FP.

Estas jornadas han puesto de manifiesto la importancia del trabajo conjunto y la coordinación entre docentes, equipos directivos e inspectores para asegurar una "gestión eficaz" de la formación en empresa u organismo equiparado y, al mismo tiempo, "reforzar la calidad de la FP en Baleares".

