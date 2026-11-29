La candidata de Vox al Congreso de los Diputados, Maribel Cerezo, sigue los resultados electorales junto a los miembros del Comité Ejecutivo Provincial. - VOX

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Baleares al Congreso de los Diputados, Maribel Cerezo, ha llegado ya a la sede del partido en Palma para seguir los resultados de la jornada electoral.

Alrededor de las 19.30 horas ha llegado la cabeza de lista y se espera que siga la jornada acompañada de la candidata de Vox al Senado por Mallorca, Belén Bordils, junto con el Comité Ejecutivo Provincial de Vox, del que forman parte el presidente de Vox en Baleares, Gabriel Le Senne, y los miembros Sergio Rodríguez, David Gil, Melina Merki y Ricardo Camuñas, entre otros.

En las pasadas elecciones general Vox obtuvo un diputado en la Cámara Baja --con 76.302 votos en Baleares-- y sus cerca de 65.000 votos al Senado en las cuatro islas se quedaron sin representación en la Cámara Alta.

Cerezo (Valencia, 1986) se estrena en la política estatal como 'número uno' de la lista de Vox al Congreso. Es doctora en Ciencia y Tecnología, especializada en Ciencias del Mar. Ha sido investigadora y docente.

El siguiente de la lista de Vox es Antonio Salvá (Palma, 1952) que trata de regresar al Congreso, donde ya fue diputado hace dos legislaturas. Es urólogo y su hijo Diego, guardia civil, fue asesinado por ETA el atentado de Palmanova de 2009.

En tercera posición se encuentra la propia Merki (Palma, 1988), quien también se estrena en la política nacional en la lista de Vox al Congreso. Es licenciada en Derecho y coordinadora del grupo de Vox en el Parlament.

Bordils (Castellón, 1970) es la candidata de Vox al Senado por Mallorca, aunque concurre en la lista del PP como independiente. Hasta ahora se desempeñaba como directora comunicación del grupo parlamentario del partido en Parlamento andaluz. Es licenciada en Ciencias de la Información.