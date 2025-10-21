El CES entregará este miércoles su memoria de 2024 a Prohens

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe del presidente del CES, Rafael Ballester, la memoria de la entidad de 2023. - CAIB - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia al presidente del Consell Econòmic i Social (CES), Francesc Fiol, quien le entregará la Memoria del CES 2024.

También estarán presentes en el Consolat de Mar el secretario general del CES, Antonio Alcover, el presidente de la Comisión de la Memoria, Carles Mulet, y la directora de la Memoria, Anna Grau.

Al encuentro también asistirá la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.