La Challenge Ciclista llega a Palma: consulta los cortes de tráfico y los desvíos de autobuses

La XXXV Challenge Ciclista Mallorca contará con ocho WorldTeams y siete equipos españoles - CHALLENGE MALLORCA

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial con motivo de la celebración de la Challenge Ciclista Mallorca y la Challenge Escolar, que tendrán lugar este domingo y supondrán cortes de tráfico y desvíos de autobuses.

El dispositivo, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se iniciará a las 05.00 horas con el primer corte en el Paseo Marítimo en sentido aeropuerto a la altura de la avenida Argentina, con desvío por esta vía.

A partir de las 08.30 horas se producirá el cierre total en ambos sentidos entre la avenida Argentina y la Costa des Gas, y a las 12.00 horas el cierre se ampliará desde la rotonda de Porto Pi hasta la calle Manuel Azaña.

A las 12.30 horas se activarán los cortes en el eje de Llevant, con el cierre de la calle Manacor entre la rotonda de Can Blau y la calle Manuel Azaña, mientras que en las Avenidas el tráfico en dirección al mar se desviará por Joan Maragall y Manuel Azaña hacia la autopista.

El tráfico procedente de la Ma-19 será desviado hacia la Vía de Cintura (Ma20), manteniéndose garantizado el acceso al aeropuerto a través de la calle Manuel Azaña.

La entrada de la carrera en Palma está prevista alrededor de las 13.10 horas por el Camí Vell de Sineu, la Ma-20, la calle Barranquilla, la calle Bogotà, la avenida Mèxic, la calle Puerto Rico y la Ma-19.

La reapertura parcial del Paseo Marítimo se iniciará a las 14.30 horas únicamente en sentido Andratx, mientras que la normalización completa del tráfico está prevista alrededor de las 17.30 horas.

DESVÍOS DE AUTOBUSES

La EMT de Palma desviará varias líneas de autobús entre las 08.30 y las 17.30 horas aproximadamente. La línea L1 (Portopí-Sindicat) sufrirá desvíos desde las 08.30 horas con rutas alternativas a lo largo del día, mientras que la L30 (Marivent-Palau de Congressos) quedará sin servicio durante toda esta franja horaria.

A partir de las 12.00 horas se desviarán en ambos sentidos las líneas L7, L14, L23, L25, L31, L35 y A1, y desde las 13.00 horas las líneas L12 y L24.

Está previsto que todas las líneas puedan recuperar sus recorridos habituales a partir de las 17.30 horas. El Ayuntamiento ha recomendado a la ciudadanía planificar con antelación sus desplazamientos y consultar los avisos en las paradas, así como la página web y la aplicación móvil de la EMT.