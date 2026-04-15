Una ciclista de 57 años, en la UCI tras colisionar contra un vehículo en Eivissa

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una ciclista de 57 años y nacionalidad española permanece ingresada en la UCI tras colisionar contra un vehículo en Eivissa.

Según ha informado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, este martes se registró una colisión entre un ciclista y un vehículo en Santa Gertrudis.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una ambulancia del Grupo Policlínica y efectivos de la Policía Local de Santa Eulària.

La ciclista, una mujer española de 57 años, resultó herida y fue trasladada a la Policlínica a las 20.58 horas.

La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos con un cuadro de politraumatismos que incluía traumatismo torácico y abdominal, fractura cervical, fractura de fémur y traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.