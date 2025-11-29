Un ciclista octogenario fallece tras ser atropellado por una furgoneta en el cruce de Biniamar

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. Recuso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Nov.

Un hombre, de nacionalidad española y de 83 años de edad, ha fallecido este sábado, tras ser atropellado por una furgoneta, cuando circulaba en bicicleta, en el cruce de Biniamar, en Mallorca.

Según han infomado desde la Guardia Civil, que ha asumido la investigación, y el SAMU 061, el suceso ha ocurrido pasadas las 09.30 horas de esta jornada, en el cruce de Biniamar.

El Centro de Coordinación de Urgencias Médicas del SAMU 061 ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), tras recibir la alerta de que un ciclista octogenerio estaba inconsciente en la vía pública.

Uno de los alertantes, médico, ha iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Y, a la llegada de la ambulancia SVA se ha iniciado RCP avanzada, lamentablemente sin éxito, declarándose la muerte del varón a las 10.20 horas.

La Guardia Civil ha sometido al conductor de la furgoneta a pruebas de alcohol y drogas, dando ambas un resultado negativo.

De este modo, la principal hipótesis que los investigadores barajan como causa del accidente mortal es que el ciclista octogenario se haya saltado una señal de stop.