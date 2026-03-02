Cientos de familias participan en las actividades de la Conselleria del Mar por el Día de Baleares. - CAIB

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de familias y niños han participado a lo largo de los tres días en las actividades impulsadas por la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua en el Parc de la Mar, dentro de la programación por el Día de Baleares.

El espacio propio de la Conselleria, formado por dos carpas informativas, ha registrado una afluencia constante de visitantes interesados en conocer la labor que desarrolla PortsIB en la gestión de los puertos autonómicos, así como las iniciativas que impulsa en materia de sostenibilidad, seguridad y dinamización del litoral.

La nueva edición de la Semana Azul también ha despertado un notable interés entre familias y centros educativos, según ha indicado la Conselleria en una nota de prensa.

Las demostraciones de navegación en el lago del Parc de la Mar, organizadas en colaboración con la Federación Balear de Vela, han contado con una participación destacada.

Durante las jornadas de sábado, domingo y lunes, numerosos niños han podido experimentar el contacto directo con la vela en un entorno seguro y supervisado por monitores especializados, convirtiendo el lago en un espacio vivo de aprendizaje y descubrimiento.

Asimismo, el taller infantil de pesca educativa y sensibilización ambiental, celebrado en la carpa Domo, ha contado con una elevada participación.

A través de la simulación de pesca y las explicaciones sobre las especies del Mediterráneo y la problemática de los residuos marinos, los participantes han podido conocer de forma didáctica la importancia de preservar el medio marino y mantener puertos y playas limpios.