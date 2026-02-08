Cientos de personas participan en la presentación de la Federació d'Entitats Independents Municipals

Asistentes al acto de presentación de FEIM en Raixa. - FEIM

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La finca pública Raixa ha acogido este domingo el acto de presentación de la Federació d'Entitas Independents Municipals (FEIM), en la que se agruparán los partidos municipalistas de Baleares y a la que han asistido centenares de personas.

La convocatoria ha reunido a representantes y simpatizantes del municipalismo, lo que ha supuesto el "pistoletazo de salida" a una iniciativa que aspira a "reforzar y coordinar las formaciones locales e independientes del archipiélago", según han explicado desde la organización en una nota de prensa.

La creación de FEIM responde a la necesidad de "ofrecer un apoyo común" a los partidos y entidades municipalistas de Baleares, al "dotarles de voz y recursos a nivel insular y autonómico para defender con más eficacia los intereses municipales".

El presidente de FEIM, Sebastià Aguiló, ha señalado en su intervención que, cada vez, "son más los ciudadanos de Baleares los que muestran cansancio hacia los partidos tradicionales y apuestan por entidades locales e independientes".

Aguiló ha subrayado que en las islas existen más de 44 partidos municipalistas, hecho que "evidencia el dinamismo y la diversidad del municipalismo balear".

Por su parte, el secretario general de FEIM, Alexandro Gaffar, ha explicado el "rápido crecimiento" y la "unidad entre las formaciones", que han decidido integrarse a la federación.

"Hoy FEIM la integran 13 formaciones, que representan ya el 30% del conjunto de partidos municipalistas de las islas y ya se está en conversaciones con más formaciones. El objetivo es sumar, coordinar esfuerzos y presentarse como una alternativa sólida que ponga en el centro las necesidades de los municipios", ha relatado.

Entre los objetivos anunciados por FEIM figura el facilitar el apoyo mutuo entre las formaciones municipalistas asociadas, la promoción de iniciativas comunes que defiendan los intereses municipales y la autonomía local o impulsar propuestas y alternativas políticas a nivel balear e insular desde la perspectiva municipalista.

La Federación ha anunciado que en las próximas semanas las formaciones integradas trabajarán en un calendario de encuentros y en la definición de líneas programáticas comunes para fortalecer la interlocución con las administraciones y la ciudadanía.

Algunos de los partidos adheridos a FEIM son: Seny i Sentit, Llibertat Llucmajor, Asamblea Vecinal Independiente, Partido Vecinal Calviá, Unió per Binissalem, Futur Llubí, Unió Independents de Muro, s'Arenal-Urbanizaciones-Llucmajor o el Partido Regional Balear.