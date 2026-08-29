Cientos de personas salen 'a la fresca' en Palma contra la masificación turística

1113017.1.260.149.20260829202230 Cadena humana 'a la fresca' en la calle Conquistador. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este sábado en una cadena humana que ha ocupado parte del centro de Palma entre la plaza de España y el Consolat de Mar y ha recogido las demandas de la ciudadanía para combatir la masificación turística.

Convocados por la activista como Madò Farta y con el apoyo de entidades como el GOB y Terraferida, la ciudadanía ha sacado sus sillas 'a la fresca' para reivindicar el uso del espacio público en un ambiente festivo y familiar.

La cadena humana ha ocupado gran parte del recorrido que va de la plaza de España hasta la sede del Govern pasando por las principales del centro como la calle Sant Miquel, la plaza Mayor y la calle Palau Reial hasta la Llotja.

Los participantes se han concentrado primero en la plaza de España desde donde los voluntarios les han ido repartiendo en grupos por el recorrido. A lo largo de la marcha se han visto pancartas y carteles con lemas sobre la problemática de la vivienda o para reivindicar el espacio público como "son nuestras plazas, vuestras terrazas"; "dejadnos vivir como nos han enseñado" o "turistas, vosotros ganáis diversión, nosotros perdemos libertad".

Como se había anunciado, no ha habido concentración frente al Consolat ni lectura de manifiesto y durante la iniciativa voluntarios han recogido las demandas que los participantes en la acción, muchos de blanco, rojo y verde --los colores de los siurells-- han escrito en los papeles que se han repartido.