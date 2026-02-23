Cierran las escaleras de acceso al mirador de la Catedral de Mallorca por un desplazamiento en los estribos laterales

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha ordenado el cierre temporal y parcial de la escalera que da acceso al mirador de la Catedral de Mallorca, en Dalt Murada, tras detectarse un leve desplazamiento en los dos estribos laterales de la escalinata.

Ambos estribos cuentan con pequeños rellanos a ambos lados y con dos cubículos en su parte inferior, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Trabajadores municipales se han desplazado al lugar para proceder al cierre de ambos laterales y de una parte de la escalinata. Además, efectivos de los bomberos está realizando labores de apuntalamiento en uno de los laterales --el izquierdo mirando de espaldas al mar-- con el fin de reforzar la estabilidad de la estructura.

La actuación afecta únicamente a este tramo de la escalinata, correspondiente a un añadido constructivo de la década de 1950, mientras que el resto del entorno no presenta ninguna afectación.

Para garantizar la accesibilidad, se ha habilitado un pasillo en la escalera de aproximadamente dos metros de ancho que permite el tránsito seguro de peatones, mientras el resto del ámbito permanece temporalmente acotado.

El Ayuntamiento de Palma está elaborando el correspondiente informe técnico, a partir del cual se definirán las actuaciones necesarias para la reparación de esta parte de la estructura.