Cierre parcial de la estación Intermodal de Palma el domingo por simulacro y mejoras

Archivo - Estación Intermodal de Palma - CAIB - Archivo

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación Intermodal de Palma permanecerá parcialmente cerrada el próximo domingo con motivo de la realización de un simulacro de accidente que afectará a los servicios de transporte público.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, se aprovechará también para llevar a cabo una actuación de mejora en las rampas de entrada y salida de los autobuses de la estación, con el objetivo de optimizar la seguridad y la eficiencia del servicio.

El simulacro, organizado por Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) con la coordinación de la Dirección General de Emergencias e Interior y del Consorcio de Transportes de Mallorca, busca ejercitar los procedimientos de activación y desactivación de los distintos organismos y servicios en caso de un accidente en la estación Intermodal.

Además, se pretende entrenar la planificación y toma de decisiones de los centros de mando ante situaciones de emergencia, como la evacuación de un gran número de personas, la atención a los afectados o el rescate y traslado de víctimas, valorando tanto la capacidad de respuesta, como el grado de coordinación entre los organismos participantes.

La actuación se llevará a cabo durante la mañana del domingo y, durante la tarde se realizarán unas obras de pavimentación y adecuación de mejora de las rampas de acceso y salida a las dársenas de bus de la estación Intermodal.

Como consecuencia de este cierre temporal, durante todo el domingo el origen y final de las líneas se trasladarán a diferentes paradas:

- Las líneas 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 108 iniciarán el servicio en la parada Instituts 2 y finalizarán, en sentido hacia Palma, en la parada Instituts 1.

- Las líneas 107, 202 iniciarán el servicio en la parada Alfons el Magnànim y finalizarán en la parada S'Escorxador.

- Las líneas 201, 203, 204 y 205 iniciarán y finalizarán el servicio en la parada provisional Alemanya-Comte Sallent.

- Las líneas 301, 302 y 304 iniciarán y finalizarán el servicio en la parada provisional Provisional Av. Gabriel Alomar Jeroni Pou - R. Ortega.

- La línea 303 iniciará el servicio en la parada Eusebi Estada 2 y finalizará en la parada Eusebi Estada 1.

- Las líneas 401, 403 y 411e iniciarán y finalizarán el servicio en la parada provisional Escola Graduada.

- Las líneas 501, 504 y 508 iniciarán y finalizarán el servicio en la parada provisional Cuartel General Palacios.

Se recomienda a los usuarios consultar los planos de ubicación de las paradas provisionales para planificar los desplazamientos con antelación. Más información en tib.org

SERVICIO FERROVIARIO

Además, el servicio de tren puede verse afectado entre las 10.00 y las 12.30 horas de la mañana. En caso de afectación, los trenes con salida y llegada a la Intermodal durante esta franja horaria efectuarán salidas y llegadas desde la estación de Jacint Verdaguer.

A partir de las 12.30 horas se espera que el servicio ferroviario se reanude con normalidad desde la estación Intermodal.

La Conselleria ha pedido disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar y ha incidido en que continúa trabajando para garantizar un transporte público seguro y de calidad para los usuarios.