Cinco años de cárcel por intentar matar a un compañero en un centro de menores de Palma haciéndole un mataleón

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a cinco años y tres meses de prisión a un joven acusado de intentar matar a un compañero en un centro de menores de Palma haciéndole un mataleón.

Los hechos, según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, sucedieron el 6 de abril de 2025 en un centro de tutela y asistencia de menores. El condenado ya era mayor de edad, mientras que la víctima todavía no había cumplido los 18 años.

Sobre las 15.00 horas, el acusado se dirigió al baño, donde se encontraba el perjudicado, y le profirió insultos aludiendo a su madre, desencadenando una pelea que acabó con ambos en el suelo.

Fue en ese momento cuando el condenado le cogió del cuello, aunque dos trabajadoras del centro, una integradora social y una psicóloga, lograron separarles.

Llevaron al agresor a una habitación separada y trataron de calmarle, pero decidió arrancar la pata de una mesa y arremeter de nuevo contra la víctima. Estando ambos de nuevo en el suelo, le practicó un mataleón, es decir, le rodeó el cuello con su brazo y le inmovilizó con las piernas.

En un momento dado, el agredido dejó de intentar liberarse, cerró los ojos, relajó los brazos y su cabeza cayó hacia un lado. Esa circunstancia llevó a otro de los internos que estaba presenciado la escena a realizarle un mataleón al condenado, consiguiendo que liberara a la víctima.

Poco después llegaron cuatro agentes de la Policía Nacional, quienes redujeron al agresor. Cuando le estaban llevando hacia el vehículo policial para trasladarlo a comisaría, se precipitó por las escaleras y se fracturó las costillas. Un agente y una trabajadora del centro también sufrieron lesiones al intentar evitar que el joven se lanzara escaleras abajo.

La Sala considera que estos hechos son constitutivos de un delito de tentativa de homicidio, dado que asumió la posibilidad de que pudiera matar a su compañero realizándole el mataleón, y otro de resistencia.

Por el primero le condena a cinco años de prisión y por el segundo, a tres meses. Además, el joven deberá pagar 1.500 euros de indemnización a la víctima, 120 a la trabajadora y 280 al policía.