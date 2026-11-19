Cinco empresas emergentes de Baleares recogen un reconocimiento por su innovación - CAIB

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas de Baleares han recogido este jueves el reconocimiento TOP 101 Spain Up Nation, que premia a las empresas emergentes más innovadoras a nivel estatal.

Las compañías seleccionadas han sido Seguritur, una plataforma tecnológica de alertas públicas y comunicación preventiva; TIP Data, especializada en automatización industrial y digitalización de procesos; Gestobra, que centraliza la gestión de presupuestos, costes y documentación de obras; LogIA, que automatiza la prevención del desperdicio alimentario, y Plaved Tech, que combina consultoría, dirección y ejecución de proyectos con 'software' propio.

La gala, celebrada en La Rioja, ha contado con la asistencia de la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares, Silvia Delgado, y de representantes de todas las galardonadas, ha indicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

El objetivo principal de los Premios TOP 101 es detectar y reconocer, desde el ámbito público, el espíritu emprendedor innovador y el crecimiento empresarial de incorporación reciente al país.

De este modo, quieren destacarse proyectos que contribuyan a transformar los sectores productivos mediante modelos más sostenibles, competitivos y exportables que refuercen el tejido empresarial.

Estos galardones están impulsados a nivel estatal por Foro ADR y ENISA, y gestionados a escala autonómica por el Govern a través de la ADRBalears con la colaboración de la Fundación Bit.

Entre las ventajas que tienen las empresas galardonadas está la formación a medida, la aprobación directa del grado de innovación de la certificación de empresas emergentes mediante la acreditación del reconocimiento, y la oportunidad de participar en diferentes sesiones de trabajo en red entre emprendedores, organismos nacionales e inversores que se llevarán a cabo este viernes.

En esta tercera edición de los TOP 101 Spain Up Nation se han registrado un total de 367 candidaturas de empresas de todas las comunidades y ciudades autónomas. La pasada edición ya fueron galardonadas las empresas baleares Iberian Tax, Trueworld Organization, REM Experience, Gemminis y Voltic.