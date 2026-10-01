Cinco intoxicados y un centenar de desalojados en el incendio de una vivienda de s'Escorxador

Archivo - Ambulancias del SAMU 061 en Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo y más de un centenar han sido desalojadas en el incendio ocurrido la mañana de este viernes en una vivienda de s'Escorxador (Palma).

El fuego, según han informado fuentes policiales, ha ocurrido alrededor de las 06.15 horas en un edificio de diez plantas ubicado en la calle Francesc Fiol i Joan.

Los servicios de emergencias han recibido varios avisos alertando de que salía mucho humo de una de las viviendas, situada en el séptimo piso, y de que podría haber personas en su interior.

Varias dotaciones de la Policía Local y de los Bomberos han conseguido rescatar a los tres moradores de la vivienda afectada, tres hermanos de entre 60 y 70 años, aproximadamente.

Los tres, junto a dos agentes municipales que han participado en el rescate, han sido atendidos por los sanitarios y trasladados al Hospital Universitario Son Espases.

Todos presentaban una intoxicación por inhalación de humo, además de algunas quemaduras. Al menos los dos policías, según fuentes del cuerpo, ya han recibido el alta médica.

La virulencia del fuego, además, ha obligado a desalojar a los alrededor de 120 vecinos que residen en el edificio, según han detallado fuentes próximas a la investigación, que ha recaído sobre la Policía Nacional.

La principal hipótesis es que el incendio se haya originado en un colchón, aunque por el momento se desconcen los motivos que han desatado las llamas.

La vivienda ha quedado completamente calcinada y el resto del séptimo piso se ha visto afectado por el fuego, pero en un principio la estructura del edificio no se ha visto dañada.