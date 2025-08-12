Cinco intoxicados leves en un incendio en un edificio de Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo y han requerido de atención sanitaria después de que se desatara un incendio en un edificio ubicado en la calle Can Morro de Palma.

El fuego, según ha informado el SAMU 061, se ha iniciado alrededor de las 14.30 horas de este martes en el cañizo que recubría el balcón de un domicilio. Desde allí se ha propagado al resto del edificio.

Los Bomberos de Palma han evacuado a los residentes del edificio de la vivienda y los sanitarios del servicio de emergencias han tenido que atender a cinco personas intoxicadas por la inhalación de humo.

Todas ellas se encontraban en estado leve, han sido dadas de alta en el lugar y no han requerido traslado hospitalario, han señalado fuentes policiales.

En el suceso han actuado, además de los bomberos y los sanitarios, efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma.