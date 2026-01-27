Cinco obras de teatro sobre el turismo competirán en la final de la 28ª edición del Teatro de Barra

Organizadores y participantes de la 28ª edición del Teatre de Barra.- AYUNTAMIENTO DE PALMA

El turismo protagonizará las cinco obras de teatro breves que se representarán en diversos bares y restaurantes de Blanquerna con motivo de la 28ª edición del Teatre de Barra.

La presente edición se ha denominado 'Souvenirs teatrals, turistes de barra' y este martes se han presentado las obras en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma, lugar en el que se celebrará la final el próximo 7 de marzo.

El ciclo constará de representaciones semanales, que coincidirán siempre con los jueves, en diferentes establecimientos de restauración de la zona de Blanquerna. De este modo, la programación se iniciará este jueves y continuará los días 5, 12, 19 y 26 febrero y 5 de marzo. En ella se representarán las siguientes comedias y tragicomedias:

'Aigua', escrita por Alfonso Morillas y dirigida por Bernat Molina , que será interpretada por Laura Andújar y Héctor Seoane .

'El silenci dels residents', escrita y dirigida por Jaume Sureda, con Marina Font y Enric Garcia que darán vida a los personajes de la historia.

'Zu verkaufen', escrita por Xisco Joan y dirigida por Pedro Orell, que cuenta con las actuaciones de Aina Jagla y Pedro Mas.

'Piano Man', una tragicomedia musical firmada y dirigida por Alba Vinton, con las actuaciones de Mariona Hauf y Richard Vinton.

'FastPass', comedia escrita y dirigida por Maria Garalve e interpretada por Aina Zuazaga y Jose Artero.

En la convocatoria informativa han estado presentes el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, y el director del certamen, Javier Matesanz, junto a los autores Maria Garalve y Xisco Joan.