Los ciudadanos de Baleares destinan el 35% de su gasto en alimentación a productos locales

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Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 24 julio 2026 11:01
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    PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Los ciudadanos de Baleares destinan, de media, el 35% de los 435 euros que gastan al mes en alimentación a la compra de productos locales.

   Así lo ha señalado este viernes el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante la presentación de una encuesta de los Estudios de Opinión de Baleares (EOIB) sobre los hábitos de consumo de productos locales de alimentos y bebidas.

   Según el estudio, el 45% de los residentes dedica entre el 25% y el 50% de su gasto mensual en alimentación a productos locales, mientras que un 37% destina menos del 25%.

   Asimismo, el 13% de los encuestados afirma destinar entre el 50% y el 75% de su presupuesto alimentario a productos locales, un 3% supera el 75% y un 2% dice no comprar este tipo de productos.

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