Ciudadanos Palma advierte de pérdidas de 2,7 millones de euros en las cuentas de la EMT

PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Palma ha anunciado que se abstendrán en la aprobación de las cuentas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) al sufrir unas pérdidas de 2.773.179 euros, "por no haber recibido la subvención estatal al transporte urbano".

"La EMT no podrá cuadrar las cuentas del ejercicio 2021 por no recibir la subvención estatal de cada año al no encontrarse al corriente de pago con la Seguridad Social", ha lamentado la regidora de la formación en el Ayuntamiento de Palma Joana Capó, que ha indicado que, "aunque la empresa ha recurrido, es bastante probable que no se acepte, ya que se está incumpliendo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

En nota de prensa, Ciudadanos ha criticado además la "falta de previsión" de la empresa. "En Cs seremos responsables y votaremos abstención porque no queremos poner en peligro la estabilidad financiera de la empresa y porque priorizamos a los trabajadores de la EMT, siendo el único colectivo del Consistorio que no tiene actualizado el salario desde el 2021 conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado", ha concluido.