Cladera acusa a Galmés de practicar "racismo puro y duro" al pedir la repatriación de menores migrantes

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha acusado al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, de practicar el "racismo puro y duro" después de que haya pedido por carta al Gobierno central que inicie la repatriación de menores migrantes bajo tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

A juicio de Cladera, la solicitud de repatriación "sobrepasa todas las líneas rojas en la defensa de los derechos humanos y de la infancia".

La portavoz socialista ha atribuido la iniciativa a una "deriva hacia la extrema derecha" del presidente insular para satisfacer el ideario de sus socios de Vox, a quienes cree que Galmés "ya ha adelantado por la derecha".

Los socialistas han condenado el gesto de Galmés y del presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y su insistencia en "instrumentalizar" las vidas de los menores a cargo del IMAS. Cladera ha pedido una rectificación "porque el Consell representa al pueblo de Mallorca y no se puede expresar en términos racistas, excluyentes y xenófobos".

En relación a la capacidad de las instituciones, la portavoz socialista ha apuntado que las carencias son por falta de planificación porque recursos si que hay.