Cladera hace balance de su gestión al frente del PSIB-PSOE Mallorca y llama a "fortalecer el proyecto" de cara a 2027

La exsecretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Catalina Cladera, ha hecho este sábado balance de su gestión al frente de la Federación y ha llamado a "fortalecer el proyecto socialista para ganar las elecciones de 2027".

Catalina Cladera se ha pronunciado de este modo durante el inicio del 15 Congreso de la Federación Socialista de Mallorca, que se lleva a cabo esta jornada en Sant Llorenç des Cardassar.

En la sesión matinal los delegados del Congreso, procedentes de todas las Agrupaciones Socialistas de Mallorca han aprobado por unanimidad el informe de gestión presentado por la exsecretaria general, Catalina Cladera, acompañada por los miembros de la Comisión Ejecutiva surgida del 14 Congreso de la FSM del 2021, que hoy da el relevo a la que quedará constituida esta tarde, bajo la dirección de Amanda Fernández como nueva secretaria general.

El 14 Congreso de la FSM, celebrado en Lloseta en diciembre de 2021, supuso que Catalina Cladera accediera a la secretaria general sucediendo Mercedes Garrido. Ahora el relevo pasa a manos de Fernández, a quién Cladera ha ofrecido toda su ayuda y apoyo en esta nueva etapa.

En el discurso de informe de gestión del mandato que ahora acaba, Cladera ha reafirmado el carácter municipalista de la Federación Socialista de Mallorca, y ha apelado a esta presencia en todo el territorio para "fortalecer el proyecto socialista para conseguir ganar las elecciones de 2027". Cladera se ha mostrado "emocionada" de estar en Sant Llorenç, un pueblo del cual ha destacado la solidaridad y la resiliencia para superar el embate de la torrentada de 2018.

Los Socialistas de Mallorca presentaron candidaturas a 50 municipios en las elecciones municipales de 2023, para obtener 144 regidores y formar equipos de gobierno municipal en una quincena de municipios, y tener 10 alcaldías, ya sean compartidas durante la legislatura o en solitario.

Cladera ha recogido el pensamiento de Francesc Antich cuando dijo "he hecho política consciente que sin el pueblo no somos nadie", para defender el papel del Partido Socialista "como instrumento para mejorar la vida de la sociedad, para ganar derechos, para progresar, el trabajo que tienen que hacer los socialistas".

La exsecretaria general de la FSM se ha mostrado "orgullosa y satisfecha desde la humildad" por el trabajo hecho, a pesar de que ha pedido disculpas "por los errores que seguro se habrán cometido, por no poder llegar a todo".

Cladera ha destacado un mandato que "ha combinado dos etapas, una en la que se gobernaba y con viento a favor se podían hacer políticas activas por Mallorca", y otra en que ha tocado "hacer frente a los gobiernos de la derecha y la extrema derecha", a los que "los problemas se les vuelven grandes y no los saben gestionar".

"La Mallorca que queremos los socialistas es una Mallorca más progresista, igualitaria, justa, solidaria, moderna, ecologista, feminista, democrática y no es precisamente la que están gestionando o transformando la derecha y la extrema derecha. Ahora vivimos desgraciadamente una involución en todos los aspectos: calidad democrática, derechos, oportunidades, servicios públicos, bienestar...", ha precisado Cladera.

"Ayudan a unos pocos, a quienes más tienen, y no a los que más lo necesitan", ha destacado la socialista, quien se ha referido a la manifestación que ha sido convocada este sábado en defensa de la mejora de las políticas de acceso a la vivienda, advirtiendo que "los jóvenes no pueden acceder a una vivienda", así como también "hay gente mayor a la que le hacen marchar de su casa por que los propietarios les suben el alquiler y no lo pueden pagar".

Cladera se ha referido además a la problemática de la acogida de los migrantes menores no acompañados, con los cuales "el PP no ha dejado de hacer política, por que no es cierto que no se puedan acoger más, el Consell de Mallorca tiene recursos para hacerlo".

Por todo esto, Cladera ha instado a toda la militancia socialista a "seguir luchando por Mallorca", con el empujón que da la celebración de este 15 Congreso.

En las intervenciones iniciales, el secretario general de los Socialistas de Sant Llorenç, Pep Jaume 'Gall' ha destacado los mandatos institucionales de Cladera y Armengol, en el Consell y en el Govern. "Con buen mar todo el mundo puede ser marinero, pero hay que navegar también cuando vienen afanadas", ha dicho en referencia a la gestión de la crisis económica y de la pandemia, en contraposición a la gestión actual de los gobiernos de PP y Vox.

Por su parte, Maria Bel Llinàs ha intervenido en representación de las Juventudes Socialistas de Mallorca, destacando la participación de los jóvenes en la vida orgánica de la Federación Socialista --un 20 por ciento de los integrantes de la lista al Consell de Mallorca eran menores de 30 años--, que permite "seguir defendiendo los derechos de los jóvenes con determinación". Llinàs acaba ahora su mandato al frente de los jóvenes socialistas de Mallorca.

El 15 Congreso de la Federación Socialista de Mallorca continúa esta tarde, con la aprobación de la Ponencia marco que supone la hoja de ruta política de cara a los próximos dos años, y la elección de los nuevos órganos de gobierno, Comisión Ejecutiva y Consejo Político, del nuevo mandato para la secretaria general Amanda Fernández, quien cerrará el acto, justo después de la intervención de la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.