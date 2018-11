Cladera pide al PP "no establecer un nexo causal" entre la situación del 112 y la catástrofe de Sant Llorenç

Publicado 06/11/2018 11:42:18 CET

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha pedido este martes al PP que sea "riguroso" y no establezca "un nexo causal" entre "la situación que pueda tener el 112" y la "catástrofe y tragedia" de Sant Llorenç.

"No saquen conclusiones que todavía no han sacado los técnicos", ha dicho Cladera en respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta del PP, Margalida Prohens, durante el pleno del Parlament. Cladera ha reconocido la existencia de informes previos sobre que "el 112 padece problemas estructurales" pero ha argumentado que "no vienen de esta legislatura".