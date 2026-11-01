Cladera (PSIB) exige la destitución "inmediata" de Bestard tras la querella de la Fiscalía por el uso de los coches

Archivo - La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha exigido la destitución "inmediata" del vicepresidente segundo de la institución insular, Pedro Bestard, después de que la Fiscalía haya interpuesto una querella contra él por el uso de los coches oficiales.

A su entender, la querella del Ministerio Público "confirma que los hechos son gravísimos". Según ha trasladado su formación en una nota de prensa, Cladera ha considerado que el presidente insular, Llorenç Galmés, ya debería haber cesado a Bestard.

En este sentido, ha vuelto a pedir a Galmés que cese al de Vox, alegando que "no puede continuar ni un día más como alto cargo del Consell de Mallorca, como vicepresidente".

"No queremos corrupción en el gobierno de Mallorca", ha reclamado, para después acusar al PP de "pactar con los corruptos", en referencia al pacto con los de Santiago Abascal para las próximas elecciones generales en el Senado.

Ante la "inacción y permisividad" del presidente insular, la socialista ha apelado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para que "reacciones y actúe". "Haga que el señor Bestard sea cesado o que él dimita", ha pedido.

Desde el PSIB han insistido en que Mallorca "no se puede permitir tener a un vicepresidente querellado por presuntos delitos vinculados a la gestión de los recursos públicos". Según han advertido, mantener a Bestard en el cargo "puede acabar teniendo consecuencias políticas muy graves" para Galmés y para el conjunto del PP.