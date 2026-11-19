Archivo - La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en declaraciones a los medios. - PSIB - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senat, Catalina Cladera (PSIB), ha pedido "recuperar" la Cámara Alta como una institución "al servicio de los intereses de los ciudadanos y los territorios".

La socialista, según ha informado el partido en un comunicado, ha situado la vivienda como una de las principales prioridades políticas de la próxima legislatura y ha defendido la candidatura unitaria como una fórmula para "reforzar" la presencia de Mallorca.

"Queremos que el Senado vuelva a ser una cámara útil para sacar adelante las necesidades, problemas y políticas que afectan a Mallorca", ha señalado la candidata en una entrevista en 'Ona Mediterrània'. "La vivienda es fundamental, necesitamos políticas pensadas para la gente, que combatan la especulación y que garanticen que los residentes puedan acceder a una vivienda digna", ha añadido.

Cladera, además, ha considerado que el Senado debe servir "para impulsar iniciativas que den respuesta a los grandes retos de Baleares, des de la vivienda hasta la financiación autonómica, la protección del territorio, la movilidad o la defensa de la lengua catalana".

"Desde el Senado tenemos que defender nuestro territorio, nuestra lengua y conseguir una financiación más justa para Baleares. La Cámara territorial tiene que servir para que la voz de Mallorca tenga más fuerza en Madrid", ha insistido.

La socialista ha enmarcado las elecciones del 29 de noviembre como una "cita decisiva" entre "dos modelos de sociedad claramente diferenciados". "Un modelo progresista que apuesta por ampliar derechos, reforzar los servicios públicos y proteger las clases medias y trabajadoras, y otro conservador condicionado por las políticas de la derecha y la extrema derecha", ha señalado.