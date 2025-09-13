Cladera: "Ni todo el esplendor de 'El pi de Formentor' de Costa i Llobera puede camuflar la mala gestión de Galmés"

Socialistas en el acto de la Diada de Mallorca - PSIB

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado el discurso del presiente insular, Llorenç Galmés, con motivo de la Diada de Mallorca.

"Ni todo el esplendor de 'El Pi de Formentor', de Costa i Llobera, puede esconder el vacío del discurso de Galmés ni camuflar su mala gestión en el Consell", ha criticado la socialista, según ha trasladado su formación en nota de prensa.

Para Cladera, el presidente insular se dirige a los ciudadanos "como si fueran plantas" y "olvidando que son los gobernantes los responsables de ofrecer soluciones a los problemas de los mallorquines". A su parecer, Galmés no ofrece "ni una".

En este sentido, ha cargado contra el discurso institucional que, a su criterio, "no aportó ni una solución" a los retos que presenta la Isla. "Ni una palabra de vivienda, ni una acción de medio ambienta, ni en sostenibilidad y, sí, muchas mentiras", ha dicho Cladera.

Para los socialistas, Galmés "miente" cuando reclama recursos al Estado para tratar la llegada de menores no acompañados mientras "deja perder" seis millones de euros del Gobierno; o cuando pacta con Vox para "mantener la silla" y "al mismo tiempo permite los ataques a la lengua y la cultura que promueve Vox".

"Miente cuando dice que quiere defender la Serra de Tramuntana y permite una amnistía urbanística nunca vista, y miente cuando dice que hace políticas de contención turística y ha creado un mayor número de plazas, abre nuevos mercados turísticos o fracasa en sus política de lucha contra el alojamiento ilegal", ha denunciado Cladera.

Por otro lado, ha cargado contra la celebración de la Diada de Mallorca el 12 de septiembre por ser "contraria al criterio científico de historiadores y de la UIB".

"Galmés ha decidido destinar una gran cantidad de recursos del Consell a hacer propaganda para justificar este desbarajuste histórico, a mayor gloria de su imagen personal", ha zanjado.