Clamor en defensa de los espacios naturales: "Ni antes ni ahora, es Trenc no se toca"

Miles de personas participan en una cadena humana en es Trenc. - TOMÀS MOYÀ - EUROPA PRESS

PALMA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diversas entidades sociales han convocado una cadena humana en es Trenc para este domingo en defensa de los espacios naturales de Mallorca y bajo el lema 'Ni antes ni ahora ni nunca, es Tren no se toca' y en la que han participado miles de personas en un ambiente festivo, familiar y reivindicativo.

Organizaciones como el GOB, Menys Turisme, Més Vida o Terraferida han llamado a los ciudadanos a movilizarse a partir de las 10.00 horas en el Arenal de sa Ràpita.

La protesta se ha convocado al considerar que la gestión del parque vía decreto del Consell de Govern, sin pasar por el Parlament, que se ha abierto con la ley de aceleración de proyectos estratégicos supone un avance hacia la desprotección. A juicio de las entidades, este mecanismo está pensado para seguir desplegándose en el futuro en otros espacios naturales protegidos.

Desde la organización han calificado la convocatoria como un éxito y se han mostrado positivamente sorprendidos para la gran respuesta ciudadana que ha tenido.

El escritor Sebastià Alzamora ha leído el manifiesto en el que han reclamado la retirada de la ley de aceleración de proyectos estratégicos, la paralización y la retirada de disposiciones desrreguladoras en la ley agraria, la prohibición total de alquiler en rústico y la supresión del plan territorial de Mallorca de la norma del mínimo de 14.000 metros cuadrados.

"No pedimos utopías ni cosas extrañas, sino medidas concretas, realistas y, sobre todo, urgentes para el bien común. El modelo que quiere impulsar el Govern és un modelo destructor que no ha querido ni quieren en otros lugares", ha afirmado.

Cabe recordar que los espacios naturales protegidos están amparados por diferentes capas normativas. La más importante, han explicado las entidades convocantes, es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), un instrumento que puede establecer limitaciones que prevalecen por encima cualquier otro instrumento de planificación territorial.

En algunos casos, especialmente en el de es Trenc, estas limitaciones son especialmente estrictas e impiden, por ejemplo, cualquier incremento de plazas turísticas. "Interpretamos que el objetivo final del PP es precisamente debilitar estos instrumentos de protección. Los PORN constituyen hoy la principal barrera ante nuevas presiones urbanísticas, turísticas o económicas sobre los espacios naturales protegidos", han explicado.

En el caso de es Trenc, la vía abierta con la ley de aceleración de proyectos estratégicos hará más fácil suprimir algunas prohibiciones ahora vigentes, como son las grandes infraestructuras de generación de energía, la instalación de nuevos tendidos eléctricos aéreas, la pesca y el marisqueo en las lagunas salobres, la caza en régimen intensivo, la caza fuera de los cotos con el plan técnico en vigor, la extracción de agua del subsuelo para uso industrial, la extracción de arena, los aparcamientos y cualquier actividad que suponga una alteración significativa de los hábitats y las especies en el parque.

Los convocantes alertan de que las regulaciones se podrán eliminar y modificar por simple acuerdo del Consell de Govern y sin debate ni tramitación parlamentaria.