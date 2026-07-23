La CNMC recurre a la justicia para frenar la limitación de entrada de vehículos en Eivissa y Formentera

Archivo - Dos coches de policía durante la protesta de funcionarios de prisiones, policías, a 10 de abril de 2021 en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado sendos recursos judiciales para tratar de frenar la aplicación de la limitación de entrada de vehículos tanto en Eivissa como en Formentera.

El primero se trata de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell de Eivissa que limita la entrada de vehículos en la isla durante las temporadas de verano de 2026 y 2027.

El organismo, en un comunicado, ha explicado que antes de acudir a los tribunales, requirió sin éxito a la institución insular que modificara la norma.

Aunque ha asegurado que no cuestiona que el Consell pueda controlar la entrada de vehículos con fines medioambientales y de sostenibilidad, sí que ha considerado que el sistema empleado para conceder las autorizaciones entre las empresas de alquiler supone una "discriminación" para algunas de ellas y restringe la competencia "de forma injustificada".

La CNMC ha recordado que Eivissa tiene previsto otorgar 14.000 autorizaciones para vehículos de alquiler sin conductor, 12.000 se para empresas que ya obtuvieron autorizaciones el año pasado y 2.000 con prioridad para la empresas que dispongan de más plazas de aparcamiento, cuenten con un local abierto al público y tengan personal suficiente para gestionar su flota.

Este sistema, a su parecer, favorece a las empresas ya instaladas, dificultando la entrada de nuevos competidores y reduciendo los incentivos para competir en precios, variedad, calidad o innovación.

CUATRO AÑOS RECURRIENDO CONTRA FORMENTERA

El organismo, por otro lado, ha recurrido por cuarto año consecutivo las restricciones similares que se aplican en Formentera durante los meses de verano.

A la espera de que se resuelvan los recursos judiciales ya presentados en 2023, 2024 y 2025, la CNMC ha impugnado dos acuerdos del Consell de Formentera para implantar la limitación este 2026.

Como en Eivissa, ha dicho no cuestionar la competencia del la institución insular para establecer limitaciones pero sí que algunas medidas restringen la competencia de forma "injustificada".

Entre otras cuestiones, ha reprochado que se limiten las autorizaciones para los vehículos de uso particular o que se fije en cero la cuota de vehículos de alquiler con conductor (VTC), lo que a su parecer "discrimina" a este servicio frente al taxi y reduce las opciones de los consumidores.