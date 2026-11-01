La coalición de la izquierda mallorquina al Senado buscará "frenar a una derecha y ultraderecha coordinadas"

Los candidatos de la coalición Arcord de Progrés al Senat per Mallorca. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acord de Progrés per Mallorca, la coalición bajo la cual la izquierda mallorquina se presentará al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, buscará "frenar a una derecha y ultraderecha coordinadas".

Esta ha sido la carta de presentación de una candidatura que estará liderada por la socialista Catalina Cladera, a la que acompañará el profesor universitario Francisco González como representante de Esquerra Unida.

En el caso de obtener dos senadores, González solo ocuparía el escaño durante la primera mitad de la legislatura, tras lo que daría paso a la representante de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, quien en la lista figura como suplente. El resto de suplentes son Bea Gamundí, Quim Torres (PSIB-PSOE) y Víctor Robles (Sumar).

Cladera, según ha trasladado la coalición en una nota de prensa, ha defendido que el acuerdo nace de la experiencia compartida entre las fuerzas progresistas de las Islas y de la "responsabilidad" ante "un momento político decisivo".

"Cuando la derecha y la extrema derecha avanzan coordinadas, la respuesta debe ser más unidad, más progreso y más Mallorca. Este es el sentido de Acord de Progrés per Mallorca y el compromiso con el que nos presentamos a estas elecciones", ha resumido.

La candidata ha destacado que la coalición quiere trasladar a la Cámara alta la "capacidad de acuerdo y de gobierno demostrada durante años" en las instituciones del archipiélago.

A su entender, las próximas elecciones serán "determinantes" para garantizar "la continuidad de los avances sociales logrados en los últimos años". "Nos unimos por responsabilidad y generosidad, para defender las políticas de progreso y continuar avanzando en derechos, libertades, vivienda, pensiones, servicios públicos, memoria democrática y defensa de nuestra lengua", ha afirmado.

Por su parte, González ha subrayado que la coalición responde a una "necesidad política y social ante el actual contexto". Así, ha reivindicado que no es solo una coalición para "frenar a la extrema derecha", sino también una candidatura con propuestas para afrontar "los grandes retos" de la isla.

En esta línea, ha defendido la necesidad de que Mallorca tenga en el Senado representantes "comprometidos con la defensa de los derechos sociales y con la mejora de las condiciones de la vida de la ciudadanía".

"Necesitamos voces progresistas que defiendan la identidad, el bienestar y el futuro de esta tierra", ha remarcado el candidato de Esquerra Unida.

Cursach, en representación de MÉS per Mallorca, ha valorado el acuerdo como una respuesta "imprescindible" ante "el avance de la extrema derecha y la normalización de discursos de odio". "Era necesario juntar esfuerzos para construir una alternativa amplia y solida", ha añadido.

Además, ha reivindicado que su formación aporta a la coalición una mirada feminista y soberanista, basada en la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad, la lengua, la cultura propia y una financiación justa para Baleares.

Desde Sumar, Emma Holm ha celebrado la constitución de una candidatura unitaria para "defender los derechos conquistados y afrontar los retos compartidos de Baleares".

Entre las necesidades, Holm ha señalado la necesidad de continuar impulsando políticas de vivienda, las pensiones, los servicios públicos, la igualdad y la defensa de la insularidad como "elemento determinante" en la toma de decisiones políticas.

La coalición ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado progresista de la isla para reforzar una representación en el Senado "comprometida con la justicia social, la sostenibilidad, los derechos civiles, la defensa del autogobierno y la protección de la identidad propia de Mallorca".