Coca-Cola colabora en el reparto de más de 1.100 comidas a familias vulnerables de Baleares

Voluntarios de Coca-Cola colaboran en el reparto de comidas a familias vulnerables de Baleares - COCA-COLA

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Coca-Cola han colaborado con asociaciones y ONG para repartir más de 1.100 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica de Baleares.

La iniciativa se enmarca en el programa 'Refresca tu espíritu navideño', coincidiendo con estas fiestas y con el objetivo de reforzar el compromiso de Coca-Cola con las comunidades en las que opera, en este caso, colaborando con el tercer sector.

Así, voluntarios de Coca-Cola, según ha informado la empresa en una nota de prensa, han colaborado con la Associació Tardor, Zaqueo, Cáritas Menorca y Cáritas Ibiza para el embolsado y distribución de las comidas, así como en las labores de organización.

La vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Esther Morillas, ha destacado que la Navidad "es un momento para compartir y tender la mano".

"Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas", ha subrayado, agregando que el objetivo es aportar "cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas".

Igualmente, Morillas ha apuntado que esta acción "refleja el compromiso continuo" de Coca-Cola de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que está presente.

Por su parte, el presidente de Associació Tardor, Jonny Darder, ha trasladado el agradecimiento de los centros asistenciales Llar Inge y Llar Kur por el apoyo y colaboración recibido y ha valorado esta alianza que, ha dicho, impacta positivamente en la comunidad.

"Este gesto refuerza el compromiso social y el bienestar de los residentes y usuarios de nuestros centros, permitiéndonos continuar con nuestra labor de cuidado y acompañamiento", ha dicho.

En esta línea, la presidenta de Zaqueo, Catalina Cunill, ha expresado también su "más sincero agradecimiento" por las donaciones recibidas. "Una vez más, la solidaridad de nuestra Isla se hace evidente y nos permite seguir atendiendo a todas las personas que acuden a nuestro servicio en situación de necesidad -una media de 250 usuarios diarios-".

Según Cunill, no se puede hablar de colas de hambre, sino de colas de "una gran necesidad económica" que son el "reflejo de la realidad que viven muchas familias".

A final de año, ha explicado, la entidad alcanzará los 85.000 usuarios atendidos, 10.000 personas más que en 2024, una muestra de "la importancia de mantener y reforzar el apoyo social" que reciben, ha concluido.

Además de Mallorca, Menorca e Ibiza, estas comidas se reparten también en Valencia, Alicante, Barcelona, Lleida, Oviedo, A Coruña, Santander, Bilbao, Madrid, Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila, Granada, Sevilla y Tenerife.

Para llevar a cabo las entregas y la elaboración de las comidas, se cuenta con la colaboración de casi 50 asociaciones, ONG, bancos de alimentos, ayuntamientos, y establecimientos y escuelas de hostelería. Así, en total, se han repartido más de 10.000 comidas.