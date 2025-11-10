Coca-Cola Ibiza: voluntarios participan en una jornada de bienestar animal en Sa Coma

IBIZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) en Ibiza han celebrado una nueva edición de su Semana del Voluntariado participando en una jornada dedicada al bienestar animal en colaboración con el Centro de Protección Animal de Sa Coma, entidad que trabaja para la recogida, cuidado y gestión de animales domésticos.

Según han informado en un comunicado, durante la jornada los participantes han colaborado en tareas de acompañamiento, socialización y pequeños cuidados básicos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los perros que esperan su futura adopción. Su implicación ayudó a que los animales se sientan más tranquilos, queridos y preparados a su nuevo hogar, a la vez que se fomentaron valores de empatía, respeto y responsabilidad.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de voluntariado corporativo 'La magia de Coca-Cola' que promueve la participación de sus empleados como agentes de cambio social y ambiental. Con este programa, todos los empleados disponen de dos días laborables remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.

"En Coca-Cola Europacific Partners tenemos el compromiso firme de generar impacto positivo, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fortalecer la resiliencia en las comunidades en las que estamos presentes. Nuestros empleados tienen la posibilidad de participar durante todo el año en actividades de voluntariado, pero la celebración de esta semana es una oportunidad para impulsar que cada vez más personas de nuestro equipo se involucren en acciones que generen impacto en aquellos lugares en los que estamos presentes", han explicado los responsables de la iniciativa.

Para el desarrollo del programa de voluntariado corporativo, la empresa colabora con una amplia red de socios, incluyendo fundaciones, ONGs, entidades educativas y asociaciones locales, para maximizar el alcance y el impacto de su voluntariado. El año pasado, en España participaron más de 1.400 empleados, dedicando un total de 8.700 horas a más de 150 actividades

El voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad 'This is Forward' que impulsa la participación de los empleados, tanto en proyectos propios de sostenibilidad como colaboraciones locales con organizaciones del tercer sector.